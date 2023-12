EK kortebaan: Valentine Dumont naar halve finales 200m vlinder, vanavond 2 Belgen in finale 800m

Valentine Dumont naar halve finales 200m vlinder

Vanochtend dook maar één Belgische in bad in Roemenië: Valentine Dumont zwom in de eerste van drie reeksen van de 200 meter vlinderslag. Met 2'10"48" benaderde ze haar Belgisch record (2'07"96) tot op 2,5 seconde. Daarmee werd ze 5e in haar reeks, gewonnen door de Finse Laura Lahtinen (2'05"60).



Met een 13e tijd op 21 deelneemsters verzekerde de 23-jarige Dumont zich van de halve finales die later vandaag vanaf 17.23 uur gezwommen worden. De Britse Keanna Macinnes was de snelste in de reeksen met 2'05"51.



In de avondsessie komen ook Grace Palmer en Sarah Dumont in actie in de finale van de 800 meter vrije slag om 18.49 uur.