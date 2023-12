EK kortebaan: Lucas Henveaux zwemt naar brons op de 400 meter vrije slag

Lucas Henveaux naar finale 400m met BR

Lucas Henveaux is goed aan het EK begonnen. Op de eerste wedstrijddag zwom onze 23-jarige landgenoot 3'39"96 in de reeksen. Dat is bijna een seconde sneller dan zijn Belgisch record van 22 oktober in Derby (3'40"80).



Henveaux kaapte in de 4e en laatste reeks de derde plaats weg en zwom de 5e tijd van 34 deelnemers. Hij is straks om 17.09 uur te zien in de finale.



De snelste vanochtend op de 400m vrij was de Litouwer Danas Rapsys in 3'39"19.