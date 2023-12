EK klein bad: Zinke Delcommune plaatst zich met PR voor halve finales 200 meter wisselslag

Geen finale 200m vlinderslag voor Dumont

Valentine Dumont heeft zich op het EK kortebaanzwemmen niet voor de finale van de 200 meter vlinderslag kunnen plaatsen. In haar halve finale werd de 23-jarige in baan zeven vijfde in 2'09"81, de tiende tijd van zestien halvefinalistes. In de reeksen had ze woensdagochtend 2'10"48 gezwommen, haar Belgisch record staat op 2'07"96. Voor een plaats in de finale was 2'08"48 nodig.



Voor de finale, die donderdagavond gezwommen wordt, is Dumont tweede reserve. Donderdagochtend duikt ze het bad in voor de reeksen van de 100 meter vrije slag. Later deze week staan ook de 200 en 400 meter vrije slag op haar programma.