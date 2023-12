2e Europese beker voor vrouwen biedt meer kansen voor Belgische teams

Voor Anderlecht is het van 2019 geleden dat het nog eens kon doorstoten op het kampioenenbal: de zesvoudige Belgische kampioen bereikte toen de 1/16e finales. De voorbije seizoenen was de eerste voorronde telkens het eindstation. In het nieuwe format - vanaf 2025-2026 - stapt de UEFA af van de groepsfase met 4 groepen van 4 teams. Vanaf dan zal elke ploeg 6 wedstrijden spelen tegen 6 verschillende tegenstanders, waarvan de helft thuis en de helft op verplaatsing. De opponenten worden bepaald op basis van de laatste clubcoëfficiënt. De top 4 plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales, teams tussen posities 5 en 12 moeten hun ticket via een knock-outfase afdwingen. Vanaf de kwartfinales wordt eveneens met een knock-outsysteem gewerkt. De titelverdediger zal automatisch geplaatst zijn voor deze nieuwe Champions League, net als de nationale kampioenen van de zes hoogst gerangschikte landen en de vicekampioenen van de top twee. De negen andere deelnemers moeten zich plaatsen via kwalificaties.

Tweede Europese beker met knock-outsysteem

Daarnaast wordt een tweede Europese bekercompetitie voor vrouwen geïntroduceerd, vooral bedoeld om de kleinere landen te bedienen. In deze competitie over 6 ronden (na rondes 1 en 2 volgen de 1/8e finales) wordt meteen een knock-outsysteem gehanteerd.



Dertien ploegen zullen zich rechtstreeks kwalificeren en er zal ook plaats zijn voor afvallers uit de Champions League.



De hervormingen, die er kwamen na "uitgebreid overleg en intense samenwerking" tussen de betrokken partijen, werden vorig weekend goedgekeurd door het Uitvoerend Comité van de UEFA in Hamburg in de marge van de EK-loting.



Bij de mannen worden de Europese clubcompetities vanaf volgend seizoen (2024-2025) hervormd. Zo komt er ook daar in de Champions League een minikampioenschap met meer ploegen en wordt ook in de Europa en Conference League van het traditionele poulesysteem afgestapt.