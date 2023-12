WB shorttrack Peking: geen Belgische medailles op 1e finaledag, Hanne Desmet wordt ten val gebracht

Geen eremetaal voor België op eerste finaledag

De eerste finaledag in Peking leverde niets op voor onze landgenoten. De 1.500 meter werd een desillusie voor Hanne, zesde, en Stijn Desmet, vijfde in de B-finale.



Drie ronden voor het einde van de finale in de 1.500 meter kwam Hanne Desmet, een van de favorieten, bij een inhaalactie binnendoor ten val. Een fractie daarvoor had de Zuid-Koreaanse Suk-Hee Shim de schaats van Desmet geraakt, wat Shim op diskwalificatie kwam te staan.



Haar landgenote Gilli Kim, de andere favoriete, kon daardoor ongehinderd naar de overwinning rijden. Op het podium werd Kim geflankeerd door de Chinese Gong Li en de Nederlandse Xandra Velzeboer.



Voor Hanne Desmet was het voordien op haar geliefde afstand geheel naar wens gegaan. Ze domineerde de halve finales waarin toch onder meer Velzeboer schaatste.



Stijn Desmet verspeelde in de laatste halve ronde van zijn halve finale 2 plaatsen en werd als vierde naar de B-finale verwezen. De A-finale was een prooi voor de Zuid-Koreaan Gun-Woo Kim.