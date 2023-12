WB shorttrack Peking: Belgische aflossingsploeg zegeviert in B-finale

Shorttrackers winnen B-finale aflossing

De Belgische shorttrackers hebben tijdens de Wereldbeker in Peking de B-finale van de aflossing gewonnen. Adriaan Dewagtere, Ward Pétré, Warre Van Damme en finisher Stijn Desmet hadden in de slotfase alleen af te rekenen met Kazachstan.



9 ronden (van de 45) voor het einde hadden de Japanners zichzelf door een val uitgeschakeld en nog eerder (na 18 ronden) liep Italië door een botsing grote achterstand op. Italië moest daarom genoegen nemen met de derde plaats na België en Kazachstan, Japan werd vierde.



De duim van bondscoach Ingmar van Riel ging omhoog, want de vijfde plaats in het totaalklassement van dit weekeinde (de A-finale wordt later geschaatst) brengt de ploeg met een achterstand van 2 punten op Japan ook op de 5 plek in de rangschikking voor de Wereldbeker. 8 landen mogen meedoen aan de Wereldtitelstrijd over 3 maanden in Rotterdam.