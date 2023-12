Team Antwerp gaat ongeslagen naar kwartfinales op WorldTour Final

Antwerp - San Juan: 20-17

Team Antwerp trekt ongeslagen naar de kwartfinales op de WorldTour Final. Tegen San Juan, die de kwalificaties hadden moeten doorspartelen, leken ze te kunnen profiteren van de vermoeidheid van hun tegenstander. Al snel had Antwerp een mooie kloof.



Maar de Puerto Ricanen hadden toch nog wat reserves in de energietank. Met een knappe remonte kwamen ze terug van 16-9 tot 18-17. Antwerp bezweek evenwel niet onder de druk in het slot en maakte het af met 20-17, met dank aan een sterke Jonas Foerts.



In de kwartfinales staat Team Antwerp tegenover Miami, dat één wedstrijd won en één wedstrijd verloor in de groepsfase. Als de Belgen kunnen doorstoten naar de halve finales wacht het Servische Ub of Lausanne Sport.