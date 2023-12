LIVESTREAM: Bereikt Antwerp de finale van de 3x3 WorldTour Final?

Antwerp klopt Miami in KF

Antwerp won gisteren op de eerste dag zijn 2 duels en ging vandaag in de kwartfinale op dat winnende elan door. De Amerikaanse van Miami moesten eraan geloven met 21-16.



Antwerp is de nummer 3 van de World Tour, Miami de nummer 4. De Amerikanen begonnen het best en hadden vaak een kleine voorsprong (0-1, 7-9, 13-14). Maar de Belgen bleven altijd in het spoor en sloegen in de laatste minuten toe.



De Valck maakte er 16-14 van en op 2 minuten van het einde kreeg Antwerp door de foutenlast bij Miami 2 vrijworpen én balbezit. De Valck benutte er 1 van (17-14) en Antwerp duwde door: 20-15 met nog 3 punten van De Valck.



Jonas Foerts zorgde voor de beslissing met 21-16. Foerts maakte 7 punten, De Valck 8.



In de halve finale om 17.50 uur speelt België tegen de nummer 1 van de wereld, Ub. De Serviërs wipten overtuigend Lausanne met 21-11.