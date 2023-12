Karel Sabbe 12e in verkiezing Sportman van het Jaar, volg Sportgala vanaf 18.20 uur met livestream

Vanavond worden de laureaten van Sportman en Sportvrouw van het Jaar bekendgemaakt en kennen we ook de winnaars in de andere categorieën. We volgen het Sportgala 2023 in de Skyhall van Brussels Airport op de voet op deze pagina mét livestream vanaf 18.20 uur. Bekijk hier al de uitslagen per categorie, vanaf de 4e plaats.