Bart Swings wordt 6e op de 1.500 meter in Polen, mét ploegenachtervolging in de benen

Swings valt net naast podium op massastart

Bart Swings is voor het eerst dit Wereldbekerseizoen naast het podium gevallen op de massastart. Na een 2e plek in Obihiro en twee keer een 3e plek in Peking en Stavanger moest de olympische kampioen nu vrede nemen met de 4e plaats.



In een snelle race liet Indra Médard zich als eerste Belg opvallen. Hij graaide een puntje mee bij de eerste tussenspurt en schaatste even vooraan, voor hij wegviel. Het hielp om de druk even weg te houden bij Swings.



In de sprint was de olympische kampioen dan aan zet, maar hij kon zich niet meer in de top 3 nestelen. De zege ging voor de tweede Wereldbeker op een rij naar de Italiaan Andrea Giovannini, die de Zuid-Koreaan Jae-Won Chung en de Nederlander Bart Hoolwerf afhield.



Swings eindigde op de 4e plek, Médard was 15e. In de Wereldbekerstand staat Swings op de 2e plaats op 7 punten van leider Giovannini.