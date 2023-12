Matthias Casse spoelt mager EK door met zilver op Grand Slam in Tokio

Nadat hij er voor het eerst in 5 jaar niet in was geslaagd om een EK-medaille te veroveren, wilde Matthias Casse zich herpakken op de Grand Slam in Tokio.

Door de afwezigheid van de Georgische nummer 1 van de wereld Tato Grigalashvili was Casse het topreekshoofd in de Japanse hoofdstad, maar in de finale moest hij toch het hoofd buigen voor de Zuid-Koreaan Joonhwan Lee, het nummer 4 van de wereld in de categorie tot 81 kg.

Casse, die op voorhand had uitgekeken naar het pittige deelnemersveld in Tokio, moest al snel een waza-ari incasseren. Met twee bestraffingen op zijn naam kon de vicewereldkampioen niet meer reageren.

Toch is de zilveren medaille een opsteker voor Casse na twee mindere toernooien. In Bakoe verloor hij al zijn tweede gevecht en op het EK eindigde hij als 5e. De 2e plek in Tokio is zijn eerste medaille sinds hij weer met de Nederlandse coach Mark van der Ham samenwerkt.

Casse legde overigens ook een sterk parcours af in Tokio. Hij versloeg in zijn poule achtereenvolgens de Chileen Jorge Perez (IJF 133, waza-ari), de Oekraïner Mykhailo Svidrak (IJF 37, twee shido's) en de Kirgiziër Asad Masabirov (IJF 30, waza-ari). In de halve finale zette Casse de Tadzjiek Somon Makhmadbekov (IJF 8) opzij met ippon.

De 26-jarige Casse blijft zo steken op vier overwinningen op Grand Slam-toernooien. Eind maart was hij de beste in het Turkse Antalya. Eerder won hij de toernooien van Tel Aviv (2022), Abu Dhabi (2021) en Parijs (2020). Het is zijn derde zilveren GS-medaille. Hij haalde ook al twee keer brons.