LIVE: Ontketende Fem van Empel verpulvert de concurrentie in Boom

In Boom staat vanmiddag de 5e manche in de superprestige op het programma. Fem van Empel is dé te kloppen vrouw, al zal ze de zege van Puck Pieterse en Shirin van Anrooij niet cadeau krijgen. Leider Ceylin Alvarado is ziek en komt niet aan de start. Volg de veldrit hier live met tekstupdates vanaf 13.40u.