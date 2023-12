Maaseik heeft de Europese triomf bij Roemenië niet goed verteerd. In eigen huis tegen Aalst kreeg het een droge 0-3 om de oren op de 8e speeldag in de competitie. Aalst wipt over de Limburgers naar de 3e plaats en ziet enkel nog Roeselare en Haasrode voor zich. Maaseik zakt naar de 6e plaats.