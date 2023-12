Van droompositie tot véél rekenwerk: wat is de situatie van onze clubs voor de Europese slotspeeldag?

Conference League voor Union?

Wat met Union na nieuwjaar? Dat lijkt hét grote vraagteken bij het ingaan van de Europese slotspeeldag.

Om door te stoten in de Europa League zal er alvast een mirakel nodig zijn. Want dan moet het over twee weken winnen tegen Liverpool, hopen dat Toulouse verliest tegen LASK én bidden dat het doelsaldo in het voordeel is.

Realistischer is mikken op plaats 3 en het vangnet van de Conference League. Bij winst is Union daar altijd zeker van. In het geval van een gelijkspel moet het hopen dat LASK niét wint (want anders gaan de Oostenrijkers door).

Bij verlies van de Brusselaars moeten ze de vingers kruisen dat Toulouse minstens een punt pakt tegen LASK.