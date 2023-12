Topclubs Manchester United en PSG vrezen vroege exit: dit staat op het spel in de laatste groepswedstrijd

De allerlaatste wedstrijden in de groepsfase van de Champions League zoals we die kennen. Volgend jaar verandert het format, maar eerst staat er nog Europese overwintering op het kampioenenbal op het spel. Antwerp is er al zeker niet bij, voor heel wat andere ploegen belooft het spannende avonden te worden. Een overzicht.

In groep A wordt het dinsdag vooral uitkijken naar de topaffiche tussen Bayern München en Manchester United. De Duitse recordkampioen trekt ontspannen naar Old Trafford met groepswinst op zak. Coach Erik ten Hag zal meer druk voelen: zijn United staat laatst in een groep met ook Kopenhagen en Galatasaray. De knock-outfase halen wordt aartsmoeilijk. Zelf moet zijn team winnen van Bayern én hopen op een gelijkspel in Denemarken. Als er een winnaar uit de bus valt in het onderlinge duel tussen de ploeg van Dries Mertens en Kopenhagen, overwintert die sowieso.

Loodst Ten Hag zijn team alsnog naar de knock-outfase?

Arsenal en PSV zijn al zeker van hun plekje in de 1/8e finales van de Champions League. Enkel het Europa League-ticket staat nog op het spel in groep B. Lens en Sevilla strijden in een rechtstreeks duel om het vangnet. In de vorige confrontatie tussen beide teams werd het 1-1. De winnaar vanavond gaat dus sowieso naar de Europa League. De Spaanse club kan niet rekenen op de diensten van Dodi Lukebakio. De Rode Duivel blesseerde zich afgelopen weekend in de Spaanse competitie.

Dodi Lukebakio is er niet bij tegen Lens.

Met 15 op 15 is Real Madrid ongenaakbaar in groep C. De recordhouder met 14 eindzeges kan opnieuw een gooi doen naar de beker met de grote oren. Napoli moet vanavond vol aan de bak om Sporting Braga af te houden. De Italianen hebben wel het voordeel - 3 punten voor en ook de vorige confrontatie gewonnen (1-2), maar bij een zege met 2 doelpunten verschil gaan de Portugezen alsnog door. Als Braga verliest, kan het zijn volledige Europese overwintering in rook zien opgaan. Dan moet Union Berlin wel een grote stunt uit de mouw schudden thuis tegen Real.

In groep D is de race om de Champions Leaguetickets al gelopen. Real Sociedad en Inter zijn de snelsten van het pak. Red Bull Salzburg mag in een rechtstreeks duel tegen Benfica zijn EL-ticket verdedigen. Om Salzburg alsnog voorbij te steken, hebben de Portugezen wel een klein mirakel nodig. Enkel een zege met 3 doelpunten verschil volstaat voor een straffe ommekeer.

Gebetonneerd. In groep E staat helemaal niets meer op het spel woensdag. Atlético Madrid en Lazio gaan door in de CL, Feyenoord gaat een trapje lager voetballen na nieuwjaar.

Een knock-outfase zonder Kylian Mbappé? Het zou zomaar kunnen. Paris Saint-Germain staat voor een zware uitmatch op het veld van Borussia Dortmund, dat al zeker is van de Champions League. Met een zege zijn de Franse supersterren zeker van het kampioenenbal na de winter, bij elk ander resultaat wordt het bang uitkijken naar de wedstrijd tussen Newcastle United en AC Milan.

In groep G zijn de CL-tickets al de deur uit: Manchester City en RB Leipzig kroonden zich tot sterkste teams in de groepsfase. Young Boys is ook al zeker van zijn verblijf in de Europa League. Voor Rode Ster zit het Europese avontuur erop.

Antwerp heeft na 0 op 15 enkel nog zijn eer op het spel staan in de groepsfase. In de afsluitende wedstrijd tegen grootmacht Barcelona wil het toch eens zijn stempel drukken op het kampioenenbal. Barcelona is nog niet zeker van groepswinst, dus pakt het best minstens een punt in Antwerpen. Porto en Sjachtar Donetsk strijden tegen elkaar om het tweede CL-ticket.

