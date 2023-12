Pijnlijke exit voor United, Mertens naar Europa League: deze ploegen plaatsten zich wél al voor 1/8e finales CL

Geplaatst voor de 1/8e finales

Gaan door in de Europa League

Uitgeschakeld voor CL én EL

Gebetonneerd. In groep E staat helemaal niets meer op het spel woensdag. Atlético Madrid en Lazio gaan door in de CL, Feyenoord gaat een trapje lager voetballen na nieuwjaar.

In groep G zijn de CL-tickets al de deur uit: Manchester City en RB Leipzig kroonden zich tot sterkste teams in de groepsfase. Young Boys is ook al zeker van zijn verblijf in de Europa League. Voor Rode Ster zit het Europese avontuur erop.