Nog 2 speeldagen voor de boeg in de Europa League en de Conference League: hoe staan de 4 Belgische clubs ervoor?

Union met het mes op de keel in de Europa League

De Brusselaars kunnen dan wel nog mikken op de 3e plaats in de poule, goed voor het vangnet van de Conference League. Op de laatste speeldag treft Union thuis Liverpool.

Bij verlies in Toulouse is Europees overwinteren in de Europa League uitgesloten voor Union.

Voor Union , vorig seizoen nog een revelatie met een rechtstreekse kwalificatie voor de 1/8e finales, kan het donderdagavond afgelopen zijn in de Europa League.

Kwalificatie wenkt voor KAA Gent in de Conference League

Als de groepswinnaar donderdagavond nog niet bekend is, kan Gent het nog altijd afmaken op de slotspeeldag. Dan spelen de Buffalo's in Servië tegen Maccabi .

In groep B van de Conference League heeft KAA Gent het helemaal in eigen handen. De Buffalo's hebben tegen Zorja Loegansk voldoende aan een puntje om zich te plaatsen voor de volgende ronde. Bij winst kan AA Gent zelfs al zeker zijn van de groepswinst en het bijhorende rechtstreekse ticket voor de 1/8e finales. Daarvoor moet Maccabi Tel Aviv dan wel onderuitgaan bij de IJslanders van Breidhablik.

Club Brugge wil in Turkije groepswinst afdwingen

In groep D van de Conference League was Club Brugge al zeker van Europees overwinteren. Donderdagavond in Istanbul kan blauw-zwart zich ook verzekeren van de groepszege en het bijhorende rechtstreekse ticket voor de 1/8e finales.

Bij winst tegen Besiktas en puntenverlies van Bodø/Glimt is Club Brugge zeker van de 1e plaats in groep. Zelfs een punt in Istanbul kan daarvoor volstaan, indien Bodø/Glimt donderdag verliest van FC Lugano.

Op de laatste speeldag krijgt Club Brugge in Jan Breydel het bezoek van Bodø/Glimt. Blauw-zwart heeft dus alles nog in eigen handen om zich van de groepswinst te verzekeren.