Sportman/vrouw: Brecel, Evenepoel of Swings & Hendrickx, Kopecky of Meesseman

Sportgala op 10 december onthult laureaten

Luca Brecel is de eerste wereldkampioen snooker van het Europese vasteland, Remco Evenepoel won 13 keer met Luik-Bastenaken-Luik, het BK, 2 ritten in de Giro en 3 in de Vuelta én het WK tijdrijden als uitschieters.



Bart Swings maakte zijn korf vol: na goud op Spelen en EK was de schaatser in 2023 ook de beste op het WK massastart. Jasper Philipsen, goed voor 4 Tourritten, de groene trui en 19 seizoenszeges valt uit de boot.



Op het ijs pakte Loena Hendrickx zilver op het EK en brons op het WK. Lotte Kopecky beleefde een absoluut topjaar met 14 zeges waaronder opnieuw de Ronde van Vlaanderen, de BK-tijdrit en -wegrit, groen in de Tour én het WK als kers op de taart. Emma Meesseman loodste de Belgian Cats naar de Europese titel en Fenerbahce naar de EuroLeague.



Alle laureaten worden traditioneel bekendgemaakt op het Sportgala. Dat vindt dit jaar plaats op 10 december in de Skyhall van Brussels Airport.



Het zijn de leden van Sportspress.be en ex-laureaten die hun stem mogen uitbrengen.



Vorig jaar vielen Remco Evenepoel en Nafi Thiam in de prijzen, net als Cian Uijtdebroeks, Belgian Tornados, Roger Lespagnard en Michèle George.