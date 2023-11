MULTILIVE CL: Openda legt er twee in het mandje tegen Manchester City, PSG zit in de problemen

Het is weer tijd voor de grootste voetbalcompetitie in clubverband: de Champions League. Jeremy Doku en Manchester City nemen het in de voorlaatste speeldag van de groepsfase op tegen het RB Leipzig van Loïs Openda in een prestigeduel voor groepswinst. Wat doen PSG en AC Milan in de groep des doods en lukt het Feyenoord om thuis Atletico Madrid en Axel Witsel in toom te houden? Volg het live op deze pagina.