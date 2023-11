MULTILIVE CL: Dortmund maakt indruk tegen Milan, Witsel en Atlético geplaatst voor 1/8e finales

Na 5 speeldagen is er weer meer duidelijkheid over wie van meer mag dromen in de Champions League. Manchester City is groepswinnaar, maar het had een straffe remonte nodig tegen RB Leipzig. Loïs Openda scoorde 2 keer, maar City won met 3-2. Goed nieuws is er ook voor Lazio, Atletico Madrid, Borussia Dortmund en FC Barcelona. In Parijs halen ze dan weer opgelucht adem.

groep E

In de vooravond deed Lazio Roma wat het moest doen: winnen tegen rode lantaarn Celtic. Na een moeilijke partij, waarin Celtic zich niet zomaar gewonnen gaf, trok invaller en doelpuntenmachine Ciro Immobile de thuisploeg over de streep. Lazio doet zo een gouden zaak en is samen met Atlético Madrid geplaatst voor de volgende ronde. Celtic is helemaal uitgeteld.

In de andere wedstrijd in groep E deed ook Atlético waarvoor het naar Rotterdam was afgereisd: winnen en de kwalificatie over de streep trekken. Atlético kreeg hierbij tot twee keer toe de hulp van Feyenoord dat twee owngoals cadeau gaf. Hermoso pakte nog uit met het doelpunt van de avond. Feyenoord is dankzij het verlies van Celtic zeker van de Europa League.

groep F

AC Milan heeft een pijnlijke nederlaag in eigen huis geleden. De boodschap was nochtans duidelijk: niet verliezen om de kansen op de kwalificatie gaaf te houden. Dortmund bleek een maatje te groot voor de thuisploeg, dat in de openingsfase een penalty miste. Dortmund is geplaatst voor de 1/8e finales, Milan trekt op de laatste speeldag naar Newcastle waar het moet winnen.

PSG heeft vanavond zijn hachje op het laatste moment nog kunnen redden. De Franse landskampioen heeft nog alles in eigen handen en reist volgende speeldag af naar het geplaatste Dortmund. Kylian Mbappe trapte in de toegevoegde tijd de verdiende gelijkmaker via de stip in doel. Als Newcastle zich wil plaatsen, moet het tegen Milan winnen en hopen op puntenverlies van PSG.

groep G

We geloofden onze ogen niet na 45 minuten. Loïs Openda had Leipzig een dubbele voorsprong bezorgd en City op de knieën gekregen. Een herboren thuisploeg zette in de tweede helft orde op zaken met Jeremy Doku tussen de lijnen. Dankzij de overwinning is City zeker van de groepswinst. Leipzig, ook al geplaatst voor de 1/8e finales, moet zich tevreden stellen met plek 2.

De inzet van het duel tussen Young Boys en Rode Ster Belgrado was op voorhand heel duidelijk: een plaatsje in de Europa League en de Europese overwintering. Young Boys had die boodschap het beste begrepen en zorgde in de eerste helft al voor een geruststellende voorsprong. Rode Ster Belgrado is uitgeschakeld.

groep H

Na de overwinning van Sjachtar tegen Antwerp wisten zowel Barcelona als Porto wat te doen. In een spannende wedstrijd met mooie doelpunten trok de thuisploeg uiteindelijk aan het langste eind. Een belangrijke zege voor Barca dat zich op deze manier verzekerd heeft van overwintering in de Champions League. Porto mag in een rechtstreeks duel met Sjachtar uitvechten wie met Barca mee mag naar de volgende ronde.

De kans op Europese overwintering voor Antwerp was op voorhand bijna nihil, maar toch gingen de mannen van Van Bommel met een kleine kern op zoek naar de eerste punten in deze campagne. Alderweireld kwam in de slotminuut nog dichtbij de gelijkmaker, maar de ervaring van de Oekraïners gaf de doorslag. Antwerp staat puntenloos laatste, Sjachtar vecht met Porto voor een plaatsje in de volgende ronde.