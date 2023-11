"Dries Mertens is een van de groten van ons voetbal en mooi dat hij ergens nog op Rode Duivels hoopt"

Filip Joos kon Dries Mertens strikken voor de ja/nee-vraagjes in Extra Time. De spits van de Turkse kampioen Galatasaray vertelde dat hij een respectvol gesprek had met Tedesco.



Joos: "Vaak als ik dit soort reacties hoor, zou ik denken: "Oké, je houdt het netjes, maar eigenlijk..." Maar als ik weet hoe Dries Mertens nog gigantisch supporterde voor Napoli, toen hij daar vertrok en Napoli plots wel kampioen werd. Dan geloof ik ook dit."



"Hij zal inderdaad nog genieten en kijken naar de Rode Duivels. Ik had het eerst zelf niet door, maar het is voor het eerst dat hij er zo expliciet over was. Ik sloeg vanochtend de krant open en hij had zelfs De Standaard gehaald."



Mertens toont begrip dat Tedesco jongere spelers selecteert. Logisch vindt Joos: "Mertens wordt natuurlijk 37 in mei. Dat beseft hij ook wel. Hij zit bij Galatasaray ook weer iets vaker op de bank."



"Maar hij blijft natuurlijk een type spits dat vrij uitzonderlijk is. Voor een nationale ploeg is dat altijd een beetje zijn nadeel geweest, denk ik. Die jongens hebben minder tijd om samen te trainen, er zijn minder patronen."

Dries Mertens telt meer dan 100 interlands, 21 goals, 5 grote toernooien... Hij is een van de groten van ons voetbal geweest. Filip Joos

"En wanneer heeft Mertens zijn enorme explosie gehad? Dat was bij Napoli, toen de grote Higuain, de typische spits, die je een beetje kan vergelijken met Romelu Lukaku, wegging."



"Er zal geen bondscoach Lukaku niet opstellen, als die fit is. Dat is de logica. Bij Lukaku heb je iets minder die patronen nodig. Die trapt ze sowieso wel binnen. Dat zie je nu ook bij Roma."



"Als je Dries Mertens diep in de spits wil zetten, dan heb je een zeer specifiek soort voetbal nodig, maar wel een bloedmooi voetbal. Dat Napoli was een van de allermooiste ploegen om naar te kijken in de geschiedenis van het Italiaanse voetbal."



"Dat heeft hem ergens wel parten gespeeld. Anderzijds telt hij meer dan 100 interlands, 21 goals, 5 grote toernooien. Hij is een van de groten van ons voetbal geweest."

Niet uitgerangeerd

Dat hij in Turkije voetbalt, brengt hem ook wel minder in de aandacht. "Turkije is niet een van vijf grote competities. De wedstrijden van Galatasaray komen minder in beeld."



"Maar we zien hem wel in de Champions League op Manchester United heel slim een penalty forceren, waardoor Galatasaray daar dit seizoen nog ging winnen. Het is niet dat hij uitgerangeerd is. Ik blijf veel respect hebben voor de voetballer Dries Mertens."



"Ik blijf ook denken dat mocht er iets gebeuren met Lukaku en Openda, dat Mertens dan nog in aanmerking komt. En daar hoopt hij tóch nog een heel klein beetje op, dat is ook mooi."

Mocht er iets gebeuren met Lukaku en Openda... Filip Joos

Centro Sportivo Ciro Mertens in Napels

In het begin van zijn carrière waren er veel twijfels over Mertens, die te klein zou zijn. Maar hij heeft meer dan het tegendeel bewezen. "Hij heeft fantastische dingen gedaan."

"Het was bij AA Gent dat Georges Leekens, die een ander type voetbal voorstond, dacht dat hij te klein was. Via Eendracht Aalst en de geweldige Etienne De Wispelaere is hij op het juiste spoor beland: Nederlandse tweede klasse, Utrecht, PSV, Napoli, Galatasaray. Dat is fantastisch."



"En wat je niet mag vergeten - en dat zei hij gisteren ook - is dat doelpuntenrecord bij Napoli. Dat blijft in de geschiedenis." Mertens scoorde 148 keer in 9 seizoenen in Napels.



"Het stadion van Napoli heet heel terecht Diego Armando Maradona, maar van het trainingscentrum zou ik Centro Sportivo Ciro Mertens maken." Ciro - Napolitaans voor zon - is de bijnaam van de voetballer in Napels. Hij noemde zijn zoontje zo ook.

Wat mij van de Rode Duivel Dries Mertens bijblijft: zijn winning goal tegen Algerije op het WK 2014 en de kans die hij kreeg vorig jaar op het WK tegen Kroatië. Filip Joos