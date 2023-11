Ticketverkoop voor EK-wedstrijden Rode Duivels start op 5 december via fanclub 1895

Het wachten is bijna afgelopen: op zaterdag 2 december weten de Rode Duivels tegen welke landen ze het opnemen in de groepsfase van het EK voetbal in Duitsland (14 juni tot 14 juli).

Vanaf 5 december start de ticketverkoop voor de EK-wedstrijden van de Belgen. Alle leden van de fanclub 1895 ontvangen een code waarmee ze één ticket kunnen kopen voor één of meerdere wedstrijden in de groepsfase.



Er zijn 10.000 tickets beschikbaar per groepswedstrijd en de verkoop verloopt in vier fases, op basis van een rangschikking die is bepaald door het aantal bijgewoonde wedstrijden door fans.

"Zo beloont de KBVB zijn trouwe supporters", klinkt het. Nog geen lid? Dan hoef je nog niet te wanhopen. Supporters kunnen nog lid worden van fanclub 1895. Zij komen dan in de laatste fase van de ticketverkoop terecht, waarvoor de beschikbaarheid van tickets afhangt van de verkoop in de vorige fases.

Als de Rode Duivels zich kwalificeren voor de tweede ronde, zal de ticketverkoop worden geopend na hun laatste groepswedstrijd. Ook hier zullen de trouwste supporters voorrang krijgen.

"De EK-koorts slaat toe bij de spelers, de staf en de supporters", zegt Michaël Schockaert, marketing manager bij de KBVB. "De jonge ploeg heeft indruk gemaakt tijdens de kwalificatiecampagne en het EK wordt dicht bij de deur gespeeld."

"We rekenen dan ook op een sterk supporterslegioen om de Rode Duivels aan te vuren in Duitsland. Met de start van de ticketverkoop geven we op dinsdag 5 december het startschot voor de EK-gekte."