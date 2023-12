Rode Duivels kennen vanavond hun EK-poule: kijk om 18 uur naar de loting voor Euro 2024

Hoe verloopt de loting?

Bij de loting zijn er 4 potten, samengesteld op basis van de resultaten in de EK-kwalificaties. Duitsland zit als gastland ook in pot 1 en is al zeker dat het terechtkomt in groep A.



Voorts zijn er 3 EK-tickets die nog uitgedeeld moeten worden aan de winnaars van de play-offs. Die landen zitten bij de loting in pot 4.



Daarnaast zijn er bij de loting nog 6 potten (A, B, C, D, E en F) om de positie van elk land in een groep te bepalen. Elke pot telt 4 balletjes (bv. B1, B2, B3 en B4).



Enkel pot A bevat slechts 3 balletjes, omdat positie A1 al ingenomen is door gastheer Duitsland.



Er worden uiteindelijk 6 groepen geloot van telkens 4 landen. Op het EK zal de top 2 van elke poule zich plaatsen voor de 1/8e finales, samen met de beste vier nummers 3.