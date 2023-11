Kijk om 21.15 uur live naar Extra Time met Sonck, Van der Elst en Hannah Eurlings

De heenronde van de Jupiler Pro League is ingeblikt. Hoogt tijd om terug, maar ook vooruit te blikken over de Belgische competitie. In Extra Time ontvangt Filip Joos Wesley Sonck, Franky Van der Elst en Red Flame Hannah Eurlings aan zijn tafel. Volg de nieuwe aflevering vanaf 21.15 uur op VRT CANVAS of VRT MAX.