Fotofinish: Bart Swings duwt zijn schaats nog als 3e over de streep

Bart Swings 3e in spannende massastart

Olympisch kampioen Bart Swings is opnieuw op het podium geëindigd in de massastart. Met een ultieme inspanning gooide hij zichzelf als derde over de streep.



Marcel Bosker won de manche. De Nederlander maakte deel uit van een aanval en finishte solo.



De tegenaanval kwam traag op gang. Pas op twee rondes van het einde ging het peloton de leiders opzoeken.



Bosker bleef uit de klauwen, in de strijd om de ereplaatsen kwamen 3 rijders bijna gelijktijdig over de streep. Livio Wenger was een fractie sneller dan Swings en Peter Michael.



Voor Swings is het zijn derde top 3-plaats van het seizoen. In Japan opende hij met zilver, in China en Noorwegen werd het brons.



Het levert hem de eerste plaats op in de Wereldbekerstand.