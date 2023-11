Jan Vertonghen is op zijn 36e nog steeds de rots in de branding bij Anderlecht. De ervaren verdediger is de hoeksteen van de positieve evolutie bij Paars-wit. In Sporza Daily bespreken voetbalanalist Peter Vandenbempt en Olivier Deschacht zijn niet te onderschatten rol in het elftal, die hij dit weekend met een allesbeslissende assist nog eens in de verf zette.