In schoonheid afsluiten? Verstappen verovert polepositie voor laatste GP in Abu Dhabi

Tijdens de laatste vrije oefensessie zag het er nochtans niet goed uit voor Max Verstappen. "De auto blijft maar springen", sakkerde hij.

Maar Red Bull kreeg nog net op tijd zijn zaakjes op orde, want in de kwalificaties kon Verstappen alsnog de polepositie veroveren. Na 2020, 2021 en 2022 is het al zijn vierde pole op rij op het Yas Marina Circuit.

De voorbije drie jaar won Verstappen dan ook de race, dus een 19e overwinning van het seizoen wenkt. Dan moet de Nederlander wel afrekenen met Charles Leclerc, die zijn Ferrari ook op de eerste startrij parkeerde.

Oscar Piastri (McLaren) eindigde op de 3e plek, naast George Russell. De vierde plek van Russell was een pak beter dan ploegmaat Lewis Hamilton, die in Q2 strandde.

Carlos Sainz sneuvelde al in Q1. Zijn Ferrari stond nog niet op punt na zijn crash in de eerste vrije oefensessie.