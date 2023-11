Ziekte remt Luca Brecel af op UK Championship, wereldkampioen sneuvelt in 1/8e finales

O'Sullivan met de nodige moeite

s Werelds nummer een Ronnie O'Sullivan heeft zich in York voor de kwartfinales van het UK Championship geplaatst, maar dat gebeurde wel met de hakken over de sloot. De 47-jarige Engelsman, al zeven keer winnaar van het eerste Triple Crown van het seizoen, versloeg zijn landgenoot Robert Milkins (WS-14) met 6-5.



O'Sullivan begon helemaal niet goed aan de partij en dat werd in de eerste twee frames afgestraft. "The Milkman" ging vervolgens zelf vaak in de fout, zodat O'Sullivan met een 2-2 gelijke stand naar de interval kon. Daarin leek hij zijn geniale zelf teruggevonden te hebben. Met een prachtig opgebouwde 142 kwam hij voor het eerst op voorsprong. "The Rocket" maakte er nog 4-2 en 5-3 van, maar miste ook pots die je hem normaal nooit ziet missen. Het liet Milkins toe een decider uit de brand te slepen. In dat beslissend frame liet Milkins tot tweemaal toe na om de genadeslag uit te delen.



In de kwartfinales (best of 11) neemt O'Sullivan het op tegen de Chinees Zhou Yuelong (WS-26), die de Schot John Higgins (WS-11) met 6-3 uitschakelde. Een ronde eerder was Zhou al met 6-2 te sterk voor de Australiër Neil Robertson (WS-6), net als Higgins een drievoudige UK-kampioen.