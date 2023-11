Vermeende flirt van Hamilton met Red Bull zorgt voor animo in Abu Dhabi: "Horner stookt de boel op"

"Ik kan enkel meevoelen met de rijders dat ze in zo’n slechte auto moeten rijden", zei Toto Wolff na het dramatische weekend in Brazilië. "Het leek alsof ze op 3 in plaats van 4 wielen moesten rijden. Deze auto verdient geen zege."

Bij Mercedes wordt 2023 niet het jaar dat in vet de geschiedenisboeken zal ingaan. De Duitse renstal won aan de vooravond van de laatste GP in Abu Dhabi geen enkele race.

Gevoelige babbel met Red Bull

Maar langs de kant van Red Bull was er geen interesse in die gevoelige overstap. "Ik zie Max en Lewis niet samen trainen. De dynamiek zou niet kloppen. We zijn 100% tevreden met onze rijders."

De Brit had namelijk een aflopend contract bij Mercedes en was dan ook vrij om zijn opties te bekijken. Niets aan de hand, toch?

Wolff staat dan ook openlijk te popelen om de bladzijde om te draaien. Met een volledig nieuwe wagen voor volgend seizoen.



"We veranderen de auto helemaal, omdat we simpelweg de sprong naar Red Bull moeten maken en we missen nog een halve seconde", zegt Wolff. "En dat gaan we met verdere ontwikkeling niet bereiken."

De zwarte W-14 wordt dus met heel wat plezier uitgezwaaid na zondag. Maar eerst moeten George Russell en Hamilton Ferrari nog afhouden in Abu Dhabi om tweede te worden in het constructeurskampioenschap.

"Ik maak me er geen zorgen om. Er is dit keer wél een degelijke racedirecteur", verwijst Wolff met een knipoog naar de beslissingen in de titelstrijd anno 2021.

Het gevoel voor humor heeft dit grijze seizoen van Mercedes duidelijk nog niet aangetast.