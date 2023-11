Luca Brecel treft de Chinees Yuan Sijun in de eerste ronde van het UK Championship

Brecel tegen Chinees

Luca Brecel neemt het zondag in de 1e ronde op tegen de Chinees Yuan Sijun, de nummer 43 van de wereld.



Onze landgenoot, de regerende wereldkampioen, speelde éénkeer eerder tegen Yuan. In 2014 versloeg hij de toen nog maar 13-jarige Chinees met 5-2 in een voorronde van de China Open.



Voor 's werelds nummer 1 Ronnie O'Sullivan, zevenvoudig laureaat op het UK Championship, kwam donderdag bij de loting de Schot Anthony McGill (WS-21) uit de bus.



Als Luca Brecel erin slaagt om het toernooi te winnen, wordt hij de nieuwe nummer 1 van de wereld.