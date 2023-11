Grillige Luca Brecel neemt eerste horde op UK Championship

Grillige Brecel neemt eerste horde in York

Luca Brecel heeft zijn eerste opdracht op het UK Championship tot een goed eind gebracht. Tegen de Chinees Yuan Sijun was het spel niet denderend bij Brecel, die goede momenten met slechte afwisselde.



Brecel leek nochtans goed te starten, met een 127-century in het tweede frame. Maar daarna bleven de hoge scores uit en kon hij Yuan maar moeilijk verontrusten.



Tot 2-2 hielden beide spelers gelijke tred, waarna Brecel toch even doorduwde tot 4-2. Onze landgenoot leek bevrijd, maar opnieuw sloop er nonchalance in het spel van de wereldkampioen. Yuan maakte terug gelijk tot 4-4.



In money time hield Brecel finaal wel het hoofd koel, al werd hij ook meermaals geholpen door een fluke en pech bij Yuan.



Onze landgenoot trok de twee laatste frames zakelijk naar zich toe: 6-4. Opdracht volbracht voor Brecel, die in volgende met Zhang Anda (WS-15) opnieuw een Chinees treft.



Brecel won 5 van zijn 6 vorige confrontaties met Zhang, al is de Chinees de jongste weken wel prima in vorm. Twee weken geleden won hij nog het International Championship.