POLL: Wat is jouw droompoule voor de Rode Duivels op het EK in Duitsland?

Een groep des doods of een makkelijke poule, wat verkies jij? De Rode Duivels hebben zich met groepswinst verzekerd van een plekje in pot 1. Maar dat is geen garantie op een makkelijke poule op de eindronde in Duitsland volgend jaar. In elke pot zitten te duchten tegenstanders voor onze Rode Duivels. Wie wil jij treffen in de groepsfase van het EK 2024?