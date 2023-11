La Liga-voorzitter Javier Tebas stapt op (en is meteen kandidaat voor een 4e mandaat)

"Daarnet heb ik mijn ontslag ingediend, alvorens mijn huidige mandaat op 23 december zou aflopen", schreef Javier Tebas vandaag op X/Twitter.

"Er zal een nieuw verkiezingsproces opgestart worden en daarin zou ik me graag opnieuw kandidaat stellen. Ik zou de Spaanse clubs dan ook om hun steun willen vragen om deze uitdagingen aan te gaan."

De 61-jarige Tebas is sinds 2013 voorzitter van La Liga. Momenteel is er geen andere kandidaat om hem uit te dagen of op te volgen.

In afwachting van de verkiezing nemen de vicevoorzitters van La Liga, Atlético-voorzitter Miguel Angel Gil Marin en Levante-voorzitter Quico Catalán, zijn taken over.

Tebas heeft de voorbije jaren vooral een rol gespeeld in het dossier rond de financial fairplay in het Spaanse voetbal.

Voor onder meer FC Barcelona zijn de strengere regels, waarbij de uitgaven de inkomsten niet mogen een overschrijden, een doorn in het oog.