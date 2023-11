Estland maakt met 1 op 24 nog kans op Euro 2024. Hoe kan dat? De play-offs uitgelegd

Om ook de kleinere landen kans te geven om deel te nemen aan een eindronde van een groot toernooi heeft de UEFA 3 play-offpaden gecreëerd om op het EK te raken. Die houden rekening met de Nations League-resultaten. Per pad van 4 teams is er nog 1 EK-ticket.



De Nations League is ingedeeld in 4 Leagues volgens de ranking van de landen: de beste 16 ploegen (o.a. België) in League A. League B en League C tellen ook elk 16 landen. De 7 "slechtste" landen zitten in League D.



De UEFA creëert een pad A, B en C met 4 teams volgens de resultaten van de League A, B en C. League D krijgt geen apart pad, maar een groepswinnaar kan opgevist worden in pad A als in League A minder dan 4 teams geen EK-ticket hebben.



Zo is Estland, dat 1 op 24 punten haalde, 2 goals maakte en 22 tegen kreeg, opgevist. Polen en Wales waren de enige 2 landen van de 16 uit League A die niet direct naar Duitsland mogen.



De groepswinnaars van de Nations League 2022-2023 zijn automatisch geselecteerd voor de play-offs. Als een groepswinnaar zich rechtstreeks plaatst voor het EK via de EK-voorronde, wordt die vervangen door het best geplaatste team van die league of een league lager dat nog niet gekwalificeerd is.