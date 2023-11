Roeselare laat kansen liggen en verliest eerste groepsmatch in Champions League volleybal

Thuisnederlaag tegen Ankara: 1-3

Na Maaseik heeft ook Roeselare zijn eerste match verloren. De landskampioen moest zijn meerdere erkennen in de Turken van Ankara: 1-3.



Roeselare opende campagne met setwinst (19-25), daarna kwam Ankara langszij (25-19).



De twee teams waren aan mekaar gewaagd. Zowel in set 3 en set 4 liet Roeselare kansen liggen om het laken naar zich toe te trekken.



Ankara, met de Nederlandse aanvaller en ex-Gent-speler Wouter ter Maat, was doeltreffender op de beslissende momenten.





Volgende week trekt Roeselare voor zijn tweede duel naar Griekenland. Daar wacht Olympiakos, dat gisteren met 3-1 verloor van titelverdediger Kedzierzyn-Kole uit Polen.