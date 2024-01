Roeselare kan net niet stunten tegen ongeslagen Ankara na thriller in Champions League

Roeselare heeft Ankara nét niet zijn eerste nederlaag van de Champions League-campagne kunnen aansmeren. De West-Vlamingen begonnen zonder vrees aan de partij in Turkije en sleepten makkelijk de eerste set in de wacht.





De Turkse topploeg had met 11 punten een ruime marge opgebouwd in groep A, maar wilde zich het liefst toch al verzekeren van de koppositie. Dus stak het in de tweede set een tandje bij om de score in evenwicht te trekken.





Roeselare was niet aangedaan en vond zijn ritme opnieuw. Set drie ging naar de Belgen, maar de wedstrijd afwerken, lukte niet. Dus diende een thriller in set 5 zich aan.





Daarin versierde Roeselare de eerste matchbal bij 13-14, maar de Turken gaven zich niet gewonnen. Bij de derde matchbal voor de thuisploeg hadden de bezoekers geen antwoord meer op zak. Het resultaat: een knappe 3-2, met toch een bittere nasmaak.





Roeselare houdt zo wel zijn opties gaaf om door te stoten in de CL. Als Kedzierzyn morgen verliest van Olympiacos, kan Roeselare in een onderling duel alsnog over de Polen wippen. Anders landt de landskampioen in het vangnet van de CEV-cup.





Setstanden: 19-25, 25-21, 13-25, 25-20 en 18-16.