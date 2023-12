Roeselare kan het Olympiakos maar een set echt moeilijk maken in Champions League: "Zijn zwaar weggespeeld"

Roeselare is dan toch uit de startblokken geschoten, dankzij een vlotte overwinning in Griekenland. Olympiakos kon de Belgische landskampioen in geen enkele set écht bedreigen, al waren de Grieken wel het beste aan de match begonnen. Maar bij 9-9 nam Roeselare over en daarna werd snel de definitieve kloof geslagen.



In set 2 en 3 was het verschil vanaf het begin duidelijk, al maakte Roeselare het zichzelf in de 2e set nog nodeloos moeilijk door Olympiakos tot 19-20 te laten terugkomen. Daarna ging het dan toch in een drafje naar 20-25.



Eindstand: 19-25, 20-25 en 19-25