Lidl-Trek breekt contract Thibau Nys open tot en met 2026: "Om wedstrijden te winnen"

"We zijn blij dat hij tot 2026 bij Lidl-Trek rijdt", zegt teammanager Luca Guercilena. "Zo kunnen we samenwerken zonder ons te hoeven haasten, zodat hij zijn allerbeste niveau kan bereiken."

Ook Nys kijkt uit naar de verdere samenwerking. "Koersen met een aantal echt grote namen heeft me geholpen om meer ervaring op te doen en dat is iets wat me de komende jaren ook zal helpen", reageert hij

"Ik ga stap voor stap in mijn ontwikkeling en hopelijk kan ik in de toekomst meer wedstrijden winnen. Ik wil mijn niveau verbeteren, grotere wedstrijden rijden en consistenter worden in mijn resultaten."

"Het komt erop neer dat ik meer wedstrijden wil winnen", kijkt Nys jr. vooruit.