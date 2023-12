Champions League volleybal: Maaseik rekent na viersetter af met Roemeense Galati

"Normaal gezien moet Maaseik thuis altijd kunnen winnen van Praag", klonk het voor de wedstrijd bij sportief directeur Jelte Maan. Maar het werd een ontnuchterende avond voor de Limburgers. Ze verloren met 0-3 in eigen huis.



Net als in de competitie was het zoeken naar automatismen bij de spelers van Maaseik. Praag profiteerde daar optimaal van. Set 1 begon nog goed voor de thuisploeg, maar in de slotfase namen de Tsjechen over, op weg naar 22-25-winst.



Set 2 was de spannendste set. Deze keer was het Praag dat zijn voorsprong te grabbel leek te gooien. Het hield nog net stand en won met 24-26.



In set 3 leek het dan eindelijk toch te draaien bij Maaseik. Tot het bij 12-7 weer helemaal misging. In een mum van tijd stond het 14-18, een klap die Maaseik niet meer te boven kwam. Eindstand: 22-25.