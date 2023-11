Gekwalificeerd voor het EK, check. Groepswinnaar en reekshoofd, check! De volgende horde voor bondscoach Domenico Tedesco is de selectie voor het EK in Duitsland volgend jaar. De Duitser wacht de aartsmoeilijke opdracht om 20 veldspelers en 3 doelmannen te selecteren voor de eindronde in 2024. Kan jij hem een handje helpen door zelf voor selectieheer te spelen?