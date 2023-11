Belgisch bondsvoorzitter pleit voor inkrimping Wereldbeker: "Koppelen aan WK? Dat is snijden in eigen vlees"

Thibau Nys kreeg onlangs de wind van voren van UCI-voorzitter David Lappartient, omdat hij de Wereldbekercross in Dendermonde links liet liggen. "Dan moet hij maar geen WK rijden", was het harde verdict.

Ook Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling, was "verrast" over die aanval. Toch kan hij begrijpen dat de UCI de Wereldbeker veldrijden wil beschermen. "Het blijft de belangrijkste competitie in het veldrijden."

"Er is vooral overleg nodig", pleit Van Damme. "De onvrede is nu groot bij organisatoren, renners en federaties. Oorlogstaal via de media is nooit goed. We moeten rond de tafel zitten en kijken hoe we de Wereldbeker weer groot kunnen maken."

Een vraagstuk waar de Belgische bondsvoorzitter zelf al een voorstel over heeft. "Het is duidelijk dat de Wereldbeker momenteel te groot is", zegt hij. "Ik pleit voor een inkrimping: hoogstens 8 tot 10 manches, met idealiter maar één manche per land. Dat is pas echt promotie voor het veldrijden."

Van een verplichte deelname is geen sprake. "Dan zou je een deelnemersveld van 10 tot 15 renners krijgen, zonder de toppers. In het mountainbiken en op de weg is deelname ook niet verplicht. Het veldrijden moet daarop geen uitzondering vormen."

"WK-deelname eraan vastkoppelen lijkt me ook geen goede beslissing. Dan krijg je een gehandicapt WK. Dat heeft dan weer gevolgen voor de interesse van de organisatoren. Dat is snijden in het eigen vlees."