Treffen Rode Duivels straks Nederland én Italië op EK? Voorlopige verdeling verhoogt kans op loodzware poule

Dat is toch straf én verhoogt de kansen op een loodzware poule tijdens het EK in Duitsland voor de reekshoofden. Een groep met Nederland, Denemarken én Italië is bijgevolg perfect mogelijk voor de Rode Duivels.

Elf landen zijn al zeker van deelname aan de play-offs, Wales of Kroatië komt er nog bij.

Georgië, Griekenland, Kazachstan en Luxemburg maken in pad C onder elkaar uit wie naar het EK mag. Voor de andere paden richting Euro 2024 moet er nog geloot worden.

Polen (A), Estland (A), Finland (A of B), Oekraïne (A of B), IJsland (A of B), Israël (B) en Bosnië-Herzegovina (B) kennen donderdag hun tegenstanders.