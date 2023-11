Treffen de Duivels straks Nederland én Italië op het EK? Voorlopige verdeling verhoogt kans op loodzware poule

Het aftellen naar de EK-loting op 2 december kan nu echt beginnen. Aangezien alle deelnemers bijna bekend zijn, krijgen we steeds meer zicht op de samenstelling van de potten. De Rode Duivels zijn straks reekshoofd, maar Nederland en Italië allerminst. Dit weten we al over hoe die potten er zullen uitzien.

Pot 1: Als enige compleet

De eerste pot voor de EK-loting is compleet. De Rode Duivels komen straks als reekshoofd terecht bij Duitsland, Frankrijk, Portugal, Spanje en Engeland. Ploegen uit dezelfde pot kunnen uiteraard niet tegen elkaar uitkomen.



Pot 1 Duitsland Portugal Frankrijk Spanje België Engeland

Pot 2: Al 4 landen bekend

In pot 2 vinden we eerst de overige groepswinnaars. Denemarken, Hongarije en Albanië zijn daar al zeker van. Turkije en Roemenië hebben de grootste kans om te volgen op de slotdag.



Voorts komt Oostenrijk, dat in de kwalificatiegroep van de Belgen zat, eveneens in pot 2 terecht.

Pot 2 Hongarije Denemarken Albanië Oostenrijk

Pot 3: Met Nederland

Kijk eens aan, geen pot 1 of 2 voor Nederland, wel 'maar' pot 3.



Onze buren komen daarin terecht met andere landen die tweede eindigden in hun kwalificatiegroep. Zijn al zeker: Schotland, Slovenië, Slovakije en Tsjechie. Als Kroatië minstens gelijkspeelt tegen Armenië vervolledigen zij deze pot.

Pot 3 Schotland Slovenië Slovakije Tsjechië Nederland

Pot 4: Servië en winnaars van de play-offs

Pot 4 is weggelegd voor de 3 slechtste ploegen die zich toch wisten te kwalificeren, samen met de winnaars van de play-offs. Servië is daar als enige al zeker van. Wellicht volgt ook Italië, want als Kroatië dinsdag minstens een gelijkspel haalt tegen Armenië - een heel aannemelijk scenario - belanden de Azzuri in de laagste pot.

Pot 4 Servië