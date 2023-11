Al zeker 5 toppers minder: deze landen ontlopen de Rode Duivels in de groepsfase van het EK

Pot 1: Duitsland, België, Frankrijk, Portugal, Engeland (?), Spanje (?)

De Rode Duivels komen bij de loting in Hamburg terecht in een pot met al zeker Duitsland, Frankrijk en Portugal. Spanje kan zich met winst vanavond ook verzekeren van deze pot, net als Engeland maandag. Als die laatste twee alsnog punten laten liggen zou het zomaar kunnen dat Denemarken alsnog een plek in de eerste pot wegkaapt.

Pot 2: Denemarken, Hongarije, Turkije, Oostenrijk...

In pot 2 vinden we eerst de overige groepswinnaars. Denemarken en Hongarije zijn daar al zeker van, ook Turkije en Albanië komen hier allicht bij. Voorts komt Oostenrijk, dat in de kwalificatiegroep van de Belgen zat, allicht in pot 2 terecht door hun hoge puntenaantal.