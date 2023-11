83 goals, waar stopt de teller van Romelu Lukaku? "Ben er niet mee bezig, wil er gewoon zoveel mogelijk"

"Ik ben wie ik ben"

"Zelf ben ik daar niet mee bezig. Toen ik bij de Rode Duivels kwam, had ik wel als doel om topschutter aller tijden te worden van België. Nu probeer ik gewoon zo hoog mogelijk te eindigen. That's it."

"Veel mensen hebben in de zomer over mij gesproken (na zijn transfersoap, red). Maar zelf heb ik gewoon gezwegen en gewerkt. Nu zie je wat ik kan doen."

Aanvankelijk was Romelu Lukaku erg bescheiden over zijn eigen prestatie tegen Azerbeidzjan.

Lukaku als leider: "Als ik advies geef, heb ik meestal gelijk"

Naast doelpuntenmachine werpt Lukaku zich ook steeds meer op als leider van de jonge groep Rode Duivels, nog meer nu hij ook de aanvoerdersband draagt.

"Maar ik deed dat ook al toen Vince (Kompany) en Thomas (Vermaelen) nog aanvoerder waren. Nu valt dat gewoon meer op omdat het jonge jongens rondom mij zijn."

Wat geeft Lukaku jongens als Doku en Bakayoko dan zoal mee? "Het gaat om details. Ze weten dat ik heel veel matchen van hen bekijk, ook hoe ze trainen."

"Als ik advies geef, krijg ik meestal ook gelijk. Het is niet zo dat ik hen met info overstelp, want het zijn natuurtalenten. Je moet hen ook hun creativiteit gunnen."

Lukaku is alvast tevreden over de connectie met Jeremy Doku. "Ik ben heel nostalgisch als ik hem zie spelen. In de jeugd van Anderlecht speelde ik altijd met dat soort types. Jeremy en ik hebben dezelfde opleiding genoten, we hoeven niet veel te praten."