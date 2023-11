"Nog nooit zo'n domme journalisten gezien": bondscoach Azerbeidzjan zet meegereisde pers brutaal op hun plek

Ik heb nog nooit zo'n domme journalisten gezien. Jullie willen gewoon niet begrijpen dat je met een Fiat 500 niet kan winnen van een Ferrari of een Red Bull."

De 4 doelpunten van Romelu Lukaku waren zowaar niet het meest opvallende item van de persconferentie na België-Azerbeidzjan.

Giovanni de Biasi, bondscoach van de Azeri's, wond zich stevig op tegenover de journalisten uit Azerbeidzjan.

"Ik heb nog nooit zo'n domme journalisten gezien. We hebben het in deze campagne beter gedaan dan verwacht. Jullie willen gewoon niet begrijpen dat je met een Fiat 500 niet kan winnen van een Ferrari of een Red Bull", waren de straffe woorden van de Italiaan.

Zijn contract loopt af aan het eind van deze maand, een verlenging zit er niet meteen aan te komen. Azerbeidzjan deed het nochtans degelijk in de kwalificaties met 7 punten.