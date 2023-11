Blamage voor F1 Las Vegas: eerste vrije training snel gestopt door problemen met putdeksel

De racecommissarissen haalden de rode vlag boven. Enkele minuten later kwam de boodschap dat de sessie niet zou hervatten.



De F1 stelde vast dat er een probleem was met een putdeksel: "Er zal pas weer geracet worden als we de problemen volledig begrijpen en hebben opgelost."



Niet alleen Sainz' auto raakte beschadigd. Ook de Alpine van Esteban Ocon liep schade op, vermoedelijk ook te wijten aan een putdeksel.



Een onderzoek van de overkoepelende autosportbond FIA wees uit dat een loszittend betonnen frame dat rond een putdeksel zat, de oorzaak van het onheil was.



De FIA begon daarop een check van alle andere afdekkingen op het circuit. De tweede sessie is normaal om 9 uur Belgische tijd, het kan dat die wordt uitgesteld.



(lees voort onder foto)