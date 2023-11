Jan Vertonghen past voor het trainersvak: "Ik ben blij dat ik van die cursus af ben"

Recordinternational én aanvoerder. Jan Vertonghen heeft de adelbrieven om in het trainersvak te stappen, maar na het volgen van de trainerscursus is de Rode Duivel toch van gedachten veranderd.

"Ik ben blij dat ik van die cursus af ben", vertelt de verdediger van Anderlecht in de podcast "Football is Life". "Als ik me afvraag wat ik ervan heb opgestoken, kan ik het niet opnoemen. Of ik het zou aanraden? Ik weet het niet."

Toch heeft hij één iets geleerd: "Ik wil geen trainer worden", zegt hij. "Maar ik wil wel weten hoe die mensen denken. Wat ze ervoor doen, hoe het werkt..."

Helemaal zinloos vindt Vertonghen de cursus niet, zeker omdat de Belgische voetbalbond het organiseerde. "Zo hou je een mooie generatie betrokken bij het Belgische voetbal", besluit hij.