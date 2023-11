BEKIJK: Zeil over grasmat Boudewijnstadion moet België-Azerbeidzjan redden

Door de felle regenval begin deze week bleek het veld onbespeelbaar voor de oefeninterland van gisteren tegen Servië. Een blamage noemde Peter Vandenbempt het. Clam zei gisteren verrast te zijn door de extreme weersomstandigheden. Het veld lag vol water.



Daar was vanochtend niets meer van te merken, stelde onze man in het Boudewijnstadion vast. "Het veld ziet er oké uit."



Een zeil had volstaan om het onheil af te wenden. De stad Brussel heeft zelf geen zeil en leende dit zeil van Anderlecht. "We zijn er vanochtend om 6 uur met 10 man aan begonnen, zodat we de voorspelde regen van 10 uur voor zijn. Er mag geen druppel meer op het veld vallen", vertelde Clam.



De man had afgezien van de afgelasting in Brussel, gaf hij toe: "Het was een heel pijnlijke situatie. Dit is niet voor herhaling vatbaar."



