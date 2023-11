Toen misbaksel op een parking, nu de meest gehypte F1-race: de transformatie van de GP in Las Vegas

Het contrast met de Grote Prijzen in 1981 en 1982 kan niet groter zijn, want daar was niets glamoureus aan. Speciaal voor de GP werd een circuit aangelegd op de parking van het Caesars Palace en een braakliggend terrein ernaast. Daarom heette de Grand Prix ook officieel de "Caesars Palace Grand Prix" en niet de GP van Las Vegas.

Max Verstappen en co zullen racen op een stratencircuit langs de trekpleisters zoals de beroemde boulevard de Strip, de Sphere en de bekende hotels Flamingo, Horseshoe, Paris Las Vegas, Planet Hollywood en Cosmopolitan. De teams zijn ondergebracht in een gloednieuwe pitstraat met prachtige tribunes.

Verwacht dit weekend veel "actie" naast het circuit: veel blingbling en alle hotspots van 'Sin City', prachtig in beeld gebracht door de talloze camera's langs het circuit. Eigenlijk alles wat de vorige GP’s in Las Vegas niet hadden.

"Wat een vreselijke plek om je carrière te beëindigen"

Alan Jones, de wereldkampioen van 1980, nam afscheid van de F1 na zijn zege in 1981 in Las Vegas. Hij verwoordde het zo: "Wat een vreselijke plek om je carrière te beëindigen."

Formule 1 en Las Vegas waren geen goeie match in de jaren 80. De lokale bevolking had er geen trek in en je kon hen geen ongelijk geven.

George Russell mocht in 2022 al even op de "Strip" rijden.

Van de hotelparking naar de 'Strip'

Bovendien was het klimaat nog niet zo rijp voor F1 in de VS. "In die tijd kende niemand Formule 1 in de VS en wie het wel kende, was niet geïnteresseerd." Dat ondervonden de rijders ook.

"Ik wilde dat wanneer de mensen op televisie naar de race keken, zagen dat we in Vegas waren en niet in de woestijn. Maar uiteindelijk zijn we toch op de parking van het Caesars Palace beland."

Caesars Palace had heel veel geïnvesteerd in de bouw van het circuit en in de GP’s en kreeg er zo goed als niets voor terug. "Het grote probleem was dat we niet op de 'Strip' konden racen", vond Bernie Ecclestone, tientallen jaren de F1-baas.

Na twee edities keerde de Formule 1 niet meer terug naar Las Vegas, want ook het financiële plaatje klopte niet. Waar de GP dit jaar (heel veel) geld in het laatje zal brengen, was het in de jaren 80 verlieslatend.

Williams-rijder Derek Daly over de GP in 1982

Bij het ontbijt in het Ceasars Palace keek niemand naar ons om of herkende ons.

"We verbleven allemaal in het Caesars Palace", herinnert Derek Daly, toenmalig Williams-rijder, zich nog. "We deden ons raceplunje al aan in onze hotelkamer voor het ontbijt. Daar zaten we allemaal samen te ontbijten en niemand keek naar ons om of herkende ons. Niemand in dat hotel kende een F1-rijder."



Dat zullen Verstappen, Lewis Hamilton en Charles Leclerc niet kunnen. Dankzij de Netflix-serie 'Drive to survive' is de F1 hot in de VS. Daarom past Las Vegas perfect in het plaatje van Liberty Media, het bedrijf achter de Formule 1.



"Een nachtrace op de Strip, dat wordt iconisch. De hele wereld zal het gezien hebben", klinkt het bij CEO Greg Maffei.

Nu maar hopen dat het tweede huwelijk langer kan standhouden dan vele andere huwelijken die in Las Vegas worden bezegeld.